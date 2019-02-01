Мультфильм, созданный Россией, Чехией и Бельгией, выйдет в мировой прокат

7 марта в российский прокат выходит полнометражный мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра", созданный аниматорами сразу трех стран — России, Чехии и Бельгии. С российской стороны над проектом работала легендарная Киностудия им. Горького и анимационная студия "КиноАтис", известная по полнометражным мультфильмам "Белка и Стрелка" и одноименному мультсериалу.

Мультфильм расскажет о приключениях необычного десятилетнего мальчика Гурвинека из Чехии. По сюжету, герой мечтает лишь об одном – завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, мальчик отделается от нападок школьных задир, а отец станет им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки, рыжеволосой Майи, в давно забытый мир старинного городского музея игрушек.

В красочном мире мультфильма встретятся яркие российские и иностранные персонажи, которые подарят зрителям увлекательное 3D-приключение и вернут веру в дружбу и семейные ценности.



Героев мультфильма озвучивали Михаил Ефремов, Константин Райкин, Юрий Стоянов, Олеся Железняк, Ольга Тумайкина, Анна Ардова и другие артисты. Они смогли придать мультфильму оригинальность, характер и юмор, который оценят и дети, и их родители.

Режиссерами анимационной ленты выступили Инна Евланникова и известный чешский аниматор Мартин Котик. По словам Евланниковой, мультфильм учит терпению и взаимопониманию между детьми и родителями и рассказывает о тех проблемах, которые сейчас актуальны во многих семьях, – о компьютерной зависимости ребенка и чрезмерной занятости взрослого на работе.

"Нам хотелось бы, чтобы, посмотрев мультфильм, дети и родители начали проводить больше времени вместе и больше интересовались делами друг друга", — говорит режиссер.

Продюсерами проекта с российской стороны стали Вадим Сотсков и Сергей Зернов.

Генеральный директор Киностудии имени М. Горького Сергей Зернов сказал, что старшее поколение помнит Гурвинека по журналам "Мурзилка" и "Веселые картинки", а юный зритель, возможно, узнает в этом любознательном мальчике самого себя.

"Для Киностудии им. Горького этот проект – возможность приобщить детей к культурному прошлому через увлекательное путешествие по знакомому им миру — миру компьютерной игры", — сказал он.

В свою очередь генеральный директор студии "КиноАтис" Вадим Сотсков отметил, что мультфильм был тепло встречен аудиторией в Европе. Он надеется, что российский зритель тоже полюбит картину и всех ее героев, тем более, что такой персонаж, как Гурвинек был широко известен в советское время.

Мультфильм покажут по всему миру – в Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Украине, Чехии, Турции, Хорватии, Словении, Сербии, Черногории и других странах.

Большая премьера анимационного фильма "Гурвинек. Волшебная игра" состоится 17 февраля в 16:00 в кинотеатре "Октябрь".