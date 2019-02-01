Дело Арашуковых: Кятов не признал вины и был арестован

Исполнительный директор компании "Ессентукигоргаз" Алан Кятов, которого подозревают в мошенничестве и участии в преступной группе Арашуковых, в суде не признал свою вину, передает РИА Новости.

Суд постановил арестовать его до 31 марта.

Кятов заявил, что 31 января сам явился в ФСБ, зная, в чем его хотят обвинить, и если бы он был замешан в каких-либо преступлениях, добровольно бы не пришел. Подозреваемый попросил суд учесть этот факт.



30 января сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Также задержан его отец, Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем организованной преступной группировки.

Кятов же, по мнению следствия, причастен к хищениям газа.