Орешкин рассказал о российско-белорусской интеграции и "застревании в лифте"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время могут обсудить график деятельности рабочей группы по интеграции России и Белоруссии.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр экономического развития России Максим Орешкин, комментируя итоги межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоялся 1 февраля в казахстанском городе Алма-Ата.

При этом Орешкин посетовал на то, что повестка ЕАЭС не продвигается вперед из-за позиции представителей одной страны, блокирующих решения по целому ряду вопросов, сообщает "Интерфакс".

Министр сообщил, что после переговоров с казахстанской стороной российская делегация спускалась на лифте, который вдруг остановился.

Орешкин сравнил текущую ситуацию на совете ЕАЭС с застрявшим лифтом и подчеркнул, что "будем надеяться, что так же как мы выбрались успешно из лифта, так же мы по всем этим вопросам продвинемся вперёд".

При этом он отказался назвать журналистам страну, подчеркнув, что пресса и сама может догадаться о ком идет речь.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.