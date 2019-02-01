Премьер-лига. Стал известен точный календарь матчей на март

Официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовал точный календарь матчей команд на март. За месяц планирует провести три тура – с 18-го по 21-й.

Центральным матчем за данный отрезок можно назвать противостояние московского "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита", которое пройдет 17 марта в Москве в рамках 21-го тура.

Кроме того, примечательным станет матч 19-го тура между московскими "Динамо" и "Спартаком". Игра пройдет 10 марта и станет первой на реконструированном стадионе "Динамо" в Петровском парке.