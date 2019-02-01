Вырастить победителя: истории юных чемпионов России и советы их родителей

В "Прямой эфир" пришли юные чемпионы и родители детей, которые, несмотря на самой юный возраст, показывают просто фантастические результаты.

Кто в спорте, кто в искусстве, кто в профессиональном мастерстве, но все они, еще не достигнув 16 лет, уже знают, что такое поистине большие победы.

Как вырастить победителя? Своими рекомендациями и советами в студии делятся родители юных чемпионов: каратистов, шахматистов, лауреатов музыкальных конкурсов. А сами дети, в коллекции которых уже немало медалей и дипломов, рассказывают, о чем они мечтают и какой представляют свою дальнейшую жизнь.

В программе приняли участие заслуженный тренер России, футболист Валерий Газзаев, олимпийский чемпион по дзюдо Дмитрий Носов, актриса Мария Голубкина, певица Екатерина Семенова, чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская, телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, топ-стилист Ольга Бурмистрова, музыкант Сергей Войтенко и другие известные люди. Они тоже поделились своими секретами успеха и рассказали, как к нему шли.

О юных чемпионах России и их заслуженных победах – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".