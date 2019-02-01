Береза всерьез воспринимает "звонкую пощечину" Кадырова

Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза сказал, что всерьез воспринимает слова Рамзана Кадырова о звонкой пощечине.

В эфире украинского телеканал он сказал, что понимает, что Кадыров может нанять "каких-то наемников".

"Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю", — сказал Береза.

Вместе с тем украинские правоохранители угрозы не считают реальными, поэтому охрану Березе не дали. Однако он и сам не намерен просить об этом и, по его словам, спокойно передвигается по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА Новости.

24 января журналистка телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева попыталась взять интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко. В этот момент ее сначала толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко, а затем представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза. Так они хотели помешать Скабеевой задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

После этого инцидента глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что Береза должен извиниться, в противном случае "найдется истинный мужчина, который ему влепит звонкую пощечину".