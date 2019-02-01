Гуайдо не связывался с российскими дипломатами

Российские дипломаты в Каракасе не получали посланий от спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом страны. Посол России Владимир Заемский сообщил РИА Новости, что дипломатам "ничего не поступало".

Ранее Гуайдо заявил, что направил послания в Россию и Китай. Параллельно он заявил, что этим странам правление Николаса Мадуро не должно быть выгодно, поскольку тогда Венесуэла останется в нестабильном положении и не сможет отдать долги.