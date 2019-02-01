Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy

В Санкт-Петербурге продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy, общий призовой фонд которого составляет 823 тысяч долларов. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал.

В четвертьфинале россиянка проиграла голландке Кики Бертенс, которая посеяна на турнире под вторым номером. Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:0 в пользу Бертенс. В полуфинале голландка встретится с белоруской Ариной Соболенко (4-й номер посева).