Следы взрывчатки: аспиранта МГУ задержали за изготовление бомб

В Москве полицейские задержали аспиранта МГУ, который подозревается в изготовлении взрывного устройства.

Молодой человек учится на механико-математическом факультета университета. В Москву на учебу он приехал из Татарстана. Он рассказал, что в сентябре прошлого года несколько раз испытывал самодельные бомбы в парке университета.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, во время обыска у него в квартире нашли следы взрывчатки и анархистскую литературу.