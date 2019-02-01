Названы дата и место похорон Валентины Березуцкой

Прощание с актрисой Валентиной Березуцкой состоится 2 февраля в 11:30 в храме у Хованского кладбища. Поминать заслуженную артистку России будут в Доме киноактера, сообщил РИА Новости внук актрисы Владимир Фолькман.

Валентина Березуцкая скончалась 31 января от внезапной остановки сердца. Актрисе было 86 лет.