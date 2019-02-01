Россия против силового сценария в Венесуэле, США его допускают

Директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел России Александр Щетинин на встрече с рядом послов стран Латинской Америки и Карибского бассейна вновь подчеркнул позицию Москвы о недопустимости силового сценария в отношении Каракаса.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали на Смоленской площади.

Тем временем советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиоведущему Хью Хьюитту заявил, что Белый дом не исключает любых вариантов в отношении Венесуэлы, но пока речи о возможном военном вмешательстве не идет. В том числе со стороны других стран Латинской Америки.

По словам чиновника, цель Вашингтона заключается в мирной передаче власти в Венесуэле, для чего в отношении правительства данной страны вводятся экономические санкции, и усиливается политическое давление.

Болтон отметил, что большинство латиноамериканских стран выступают за передачу власти в Венесуэле от нынешнего руководителя государства Николаса Мадуро к главе оппозиции Хуану Гуйадо.

Он рассказал, что США пытаются сотрудничать с последним, но не хотят давать Мадуро ни малейшего повода утверждать, что Гуайдо является американской марионеткой.

Как отмечает РИА Новости, депутат Европарламента от Италии Марко Дзанни заявил, что Евросоюзу нужно дистанцироваться от кризиса в Венесуэле и понаблюдать за тем, как будут развиваться события, чтобы избежать поспешных решений и ошибок, как во время "арабской весны" и майдана на Украине.

С 21 января 2019 года в Венесуэле не стихают массовые протесты против Николаса Мадуро. 23 января спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя руководителем государства на период действия временного правительства.

США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро в качестве законного президента Венесуэлы. 31 января Европарламент одобрил резолюцию с призывом к странам ЕС признать Гуайдо "легитимным главой" Венесуэлы.