Кубок Дэвиса. Даниил Медведев принес России первый балл в матче со Швейцарией

В швейцарском городке Биль стартовал матч квалификационного раунда Кубка Дэвиса по теннису между сборными Швейцарии и России. Даниил Медведев в первой игре победил швейцарца Хенри Лааксонена и принес российской команде первое очко.

Встреча получилась очень упорной и продолжалась более 2,5 часов. В первых двух партиях сильнейший определялся на тай-брейке. В итоге матч завершился со счетом 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2 в пользу Медведева. Общий счет противостояния до трех побед стал 1:0 в пользу команды России.

В следующей встрече сыграют Карен Хачанов и Марк-Андреа Хюслер. Победа в квалификационном раунде позволит россиянам принять участие в финальной стадии турнира, которая пройдет в обновленном формате с 18 по 24 ноябре в Мадриде. В ней будут участвовать 18 сборных, а призовой фонд соревнований составит $20 млн.