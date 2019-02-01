Сборная Катара впервые в истории выиграла Кубок Азии

В ОАЭ завершился Кубок Азии по футболу. Победителем турнира стала сборная Катара, которая в финальном матче обыграла команду Японии со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили Альмоэз Абдулла (12-я минута), Абдулаиз Хатем (27-я) и Акрам Афиф (82-я, пенальти). У японцев отличился Такуми Минамино (69). В итоге Абдулла, забивший девять мячей на турнире, стал лучшим бомбардиром Кубка Азии.

Победа на данном турнире стала для Катара первой в истории. До этого лучшим достижением команды был выход в четвертьфинал в 2000 и 2011 годах. Сборная Японии в свою очередь выигрывала Кубок Азии четыре раза (1992, 2000, 2004, 2011) и является самой титулованной командой в истории турнира.