О своих встречах с высокопоставленными чиновниками в США рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он заметил, что с трибун они поливают Россию грязью, а спустившись, тут же поясняют, что все понимают, но это политика. В Америке понимают, что Крым — это Россия, продолжил депутат.

И в Вашингтоне уверены в том, что крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, потому что в Крыму проживает 80% русских, а иначе они голосовать не могли, продолжил депутат. Но, делает вывод Анатолий Аксаков, официально они говорят обратное, потому как с их пониманием крымских процессов не совпадает официальная американская политика. РИА Новости напомнило, что в марте 2014 года на референдуме почти 97% крымчан проголосовали за вхождение в состав России. Такой же выбор сделали более 95% жителей Севастополя, пришедших на референдум.

Москва неоднократно заявляла, что выбор крымчанами был сделан свободно и добровольно, в рамках международного права и с соблюдением Устава Организации Объединенных Наций.

Административные границы внутри Советского Союза между Россией и Украиной, в соответствие с которыми Крым стал украинским, были изменены в 1954 году. При этом Севастополь оставался в союзном подчинении, подчиняясь напрямую Москве.