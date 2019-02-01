Штаты заочно обвинили Россию в начале гонки вооружений

Если США и Россия устроят новую гонку вооружений, то виновата в этом будет только Москва, заявил представитель американской администрации. Именно Штаты 6 лет подряд пытаются сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в то время как Россия подрывала международную безопасность, пишет агентство ТАСС.

Представитель администрации добавил, что Москва дважды, в 2004 и 2007 годах, предлагала Вашингтону вместе выйти из ДРСМД. Но американцы отказалась. Стоит отметить, что по данным СМИ, россияне предлагали не разорвать Договор, а включить в него другие страны, которые обладают ядерным оружием.

Что интересно, допуск российских военных к системе ПРО в Европе американцы считают бесполезным. Якобы специалисты из РФ ничего не поймут, если просто походят вокруг объектов в Румынии и Польше, уверены в США. Между тем именно универсальные пусковые установки Mk41, размещенные в Европе, могут нарушать ДРСМД, уверены в Москве. Так как из них запускаются как перехватчики, так и запрещенные Договором крылатые ракеты Tomahawk.

Стоит добавить, по данным агентства Bloomberg, американские политики не верят, будто Россия вернется к исполнению ДРСМД. Кроме того, неизвестна дальнейшая судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Штаты заверили, что полностью его выполнят. Однако пока не решили, продлят ли они его действие после 2021 года.

Договор СНВ-3 обязывает Россию и США сократить свои ядерные арсеналы до 1550 боеголовок и 700 носителей для них. Соглашение вступило в силу в 2011 году и истечет в 2021 году.