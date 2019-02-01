Мальчик получил пулю в лицо у киевского магазина

Стрельба произошла у одного из магазинов в Деснянском районе Киева, мужчина во время ссоры попытался выстрелить в оппонента, но попал в ребенка.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе полиции города.

Сообщается, что у магазина некий мужчин затеял ссору еще с двумя, а затем достал пистолет и выстрелил в одного из них, но промахнулся и попал в ребенка, после чего скрылся с места происшествия.

Мальчика тут же на скорой помощи доставили в больницу. Преступника ищут сотрудники полиции Киева.