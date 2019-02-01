В суд поступило ходатайство о продлении ареста Кокорина и Мамаева

Следствие подало материалы с ходатайством о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в Тверской суд Москвы. Новое заседание по резонансному делу состоится 6 февраля в 12:00.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко, следствие просит суд продлить срок содержания под стражей Мамаева и Кокорина до 8 апреля.

Напомним, 5 декабря срок ареста Кокорина и Мамаева был продлен еще на два месяца после того, как игроки стали участниками двух драк. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция только статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения. Срок содержания под стражей истекает 8 февраля.