Опий и кислота: в Крыму ФСБ накрыла банду наркоторговцев

Сотрудники пресекли в Крыму деятельность крупной банды наркоторговцев.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ФСБ, лидером группировки оказалась женщина 1960 года рождения. Она была задержана при попытке сбыта партии опия. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Также были задержаны другие члены банды. Во время обысков у наркодилеров нашли более 300 свертков с ацетиллированным опием и колбы с прекурсором – ангидридом уксусной кислоты. Также были изъяты 10 миллионов рублей, заработанных на продаже наркотиков, ювелирные изделия, драгоценные камни, документы на квартиры и дома.

По данным ФСБ, наркотики сбывали в Симферополе, Евпатории, Алуште и Бахчисарае.