Кузнецова проверит сообщения об отказе якутской школы принимать русскоязычных детей

Появившейся в СМИ информацией о том, что одна из якутских школ якобы отказалась принимать русскоязычных детей уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В пресс-службе детского омбудсмена РИА Новости сообщили, что Анна Кузнецова проверит эту информацию.

С опровержением после появления в прессе этой информации ранее уже выступили власти Якутска. Там сообщили, что прием в национальную школу ""Айыы кыьата" идет по прописке, в соответствии с законом.

На обучение в ней, сказали местные чиновники, было подано более 100 заявлений, из них более 30 — на русском языке.

Позже директор этого образовательного учреждения Лидия Шамаева в комментарии РИА Новости назвала сообщения об отказе принимать русскоязычных детей "клеветой".

По ее словам, в матер школа должна стать отдельным юридическим лицом –национальной гимназией, и "заявления принимаются у всех родителей 203-го микрорайона" Якутска.

При этом, сказала Шамаева, в школе могут "немного потесниться", открыть дополнительные классы в здании, "и 1 сентября принять столько детей, сколько позволяет площадь здания, по решению учредителя".

По ее словам, на данный момент "поступило 140 заявлений в первый класс, из них 32 родителя хотят, чтобы их дети обучались на русском языке и 108 – на якутском языке".