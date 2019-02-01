В Бердянске Вилкула не пустили в зал и облили зеленкой

Кандидата в президенты Украины Александра Вилкула, депутата Верховной рады облили зеленкой во время его пребывания в Бердянске.

Как передает РИА Новости, перед этим Вилкулу два десятка горожан загородили вход в местный дом культуры, где проходило собрание, а затем один из них, 1985 года рождения, облил кандидата зеленкой.

Полиция задержала хулигана, а Вилкул уехал на автомобиле, оставив своих избирателей одних.

18 декабря 2018 года партия "Оппозиционный блок" выдвинула 44-летнего Вилкула кандидатом в президенты Украины. Выборы главы государства пройдут в стране 31 марта.