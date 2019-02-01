Оползень на подходе к Крымскому мосту не повлиял на безопасность движения

На автомобильном подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи с земляного откоса сошел оползень. Это произошло из-за переувлажнения грунта. На безопасность движения по подходам к мосту оползень не влияет, заверяют в Службе автодорог Крыма. Проводятся работы по очистке труб водосливов.

Движение к Крымскому мосту автомашин осуществляется в штатном режиме, сообщает ТАСС.

Скоростной автоподход к Крымскому мосту был открыт в середине мая 2018 года. Он связывает мост через Керченский пролив с трассой "Таврида". Протяженность подхода к мосту составляет 8 километров 600 метров.