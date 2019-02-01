Взрывы газа: план действий от Мутко

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о мерах, которые будут приняты, чтобы избежать взрывов бытового газа в домах.

По словам Мутко, утечки и взрывы газа, а также отравления продуктами горения связаны с плохим состоянием домов и инженерных коммуникаций. Поэтому нужно начать с того, что не требует капитальных вложений​​​. Во-первых, сосредоточиться на исправлении текущей ситуации с управлением жильем. Во-вторых, наладить правильную схему обслуживали газового оборудования. В-третьих, выстроить эффективную систему государственного контроля, передает РИА Новости.

Кроме того, необходимо подумать, что нужно сделать в новом жилищном строительстве, а также своевременно реагировать на незаконные перепланировки.

"Проект-план сделали, сейчас его направим всем регионам. Поработаем вместе и примем ряд решений", — сказал вице-премьер.

За последний месяц в России произошло несколько взрывов газа. 31 декабря из-за взрыва рухнул целый подъезд дома в Магнитогорске. Погибли 39 человек. Президент России Владимир Путин поручил расселить дом, в котором произошла трагедия. 14 января взорвался газ в доме в городе Шахты Ростовской области. Его жертвами стали пять человек.