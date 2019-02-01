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Договор о РСМД 32 минуты назад

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1 февраля 201921:22 Александр Христенко

Америка развязала новую гонку вооружений: в ответ Россия показала ей свои "Искандеры"

Владимир Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности. В центре внимания были проблемы стратегической стабильности и международной безопасности. В первую очередь, решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Несколько часов назад Соединенные Штаты официально объявили о приостановке своих обязательств по ДРСМД, начиная со 2 февраля 2019 года.

Это было заявление с хорошо известным заранее набором тезисов и обвинений. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что Россия дескать почти 6 лет нарушала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а потому Америка приостанавливает свое участие в нем на полгода, а затем окончательно из него выйдет.

"По сей день Россия продолжает нарушать свои обязательства не производить, не хранить и не испытывать наземную ракетную систему средней дальности с диапазоном от 500 до 5500 километров. Мы поднимали вопрос несоблюдения договора с российскими официальными лицами, в том числе на высших правительственных уровнях, более 30 раз", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Но количество так и не перешло в качество. В интервью ВГТРК российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что за все годы обсуждения Вашингтон так и не предоставил никаких доказательств нарушений со стороны России.

"Американцы передали нам две даты, в которые якобы такие пуски были. Они передали нам спутниковый снимок, который можно скачать из Интернета. Они даже дали ресурс в Интернете, по ссылке на который можно эту фотографию получить, фотографию некоторых объектов на испытательном полигоне Капустин Яр, откуда якобы осуществлялись пуски этой ракеты, — рассказал об уровне американских претензий и аргументов заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. — Но, извините, какие-то структуры, снятые из космоса, и две даты, в которые осуществлялся пуск, это не то же самое, что свидетельство дальности, на которую ракета запускалась. По какой причине они утверждают, что дальность превышала 500 километров? Мне не понятно. За все четыре с лишним года обсуждения этой темы мы от них этого так и не добились".

Россия сама показала миру свои "Искандеры" — предыдущую версию ракеты 9М728 и модернизированную 9М729, которую американцы считают оружием-нарушителем РСМД. Увеличилась у нее длина на 53 сантиметра за счет новой аппаратуры коррекции и большей боевой части, а дальность, говорят российские военные, даже уменьшилась. Она составляет 480 километров. То есть нарушения договора нет. Но атташе стран НАТО эту презентацию проигнорировали.

"Союзники решительно поддержали вывод Соединенных Штатов о существенном нарушении Россией своих обязательств по Договору о РСМД и призвали Россию срочно вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора", — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Австрия, не входящая в НАТО и не связанная блоковой дисциплиной, действия США не поддерживают. Как заявила министр иностранных дел страны Карин Кнайсль, Вена сожалеет о решении Вашингтона, поскольку это приведет к новой гонке вооружений, а также повышает ядерную угрозу для Европы.

"Это стратегия Соединенных Штатов по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах. Пожалуйста, безопасность – ДРСМД, безопасность – ПРО. Вы помните, что про ПРО нам тоже рассказывали сказки? – напоминает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. – И про Иран, и про международных террористов? Про все рассказывали!"

Американские генералы давно жалуются, что Китай договором не связан, им нечего ему противопоставить. Но не связаны договором также ни Франция, ни Великобритания, и они присоединяться не пожелали, хотя Россия предлагала договор распространить и на другие страны.

"Европа, возможно, извлекала самую большую выгоду из этого договора. Мы его очень ценили и ценим, и наше желание и призыв — сохранить этот договор в полном объеме. Чего мы точно не хотим видеть — это превращения нашего континента в зону боевых действий или место, где сверхдержавы противостоят друг другу. Это пережитки прошлого", — уверена верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Историей теперь может стать и договор, который 30 лет был одним из основ глобальной безопасности. Подписывали РСМД Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне в декабре 1987 года. В итоге был уничтожен целый класс наземных ракет, способных нанести ядерный удар за считанные минуты — опасные американские "Першинги" и куда более грозные советские комплексы "Пионер".

"Старая русская пословица гласит, и вы, наверняка, знакомы с этой мудростью, извините за мое произношение: доверяй, но проверяй", — перешел в 1987 году с английского на русский язык президент-республиканец Рональд Рейган.

Сегодня большие проблемы и с тем, и с другим. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивают, что переговорщики из Вашингтона вообще не слышат аргументы Москвы и игнорируют факт угрозы российской национальной безопасности. К примеру, американские ракеты-перехватчики ПРО в Восточной Европе можно очень легко заменить на боевые ядерные "Томагавки".

"Нам теперь объявляют: вы не думайте, на суше мы не будем использовать ничего кроме перехватчиков. Тем самым мотивируя, что американцы не нарушают договор. Да как же так? Все взаимозаменяемо. И мы не можем закрывать глаза, что в потенциале при наихудшем сценарии уже сейчас на суше может появиться 24 крылатые ракеты "Томагавк" в ядерном оснащении. Когда они будут произведены Штатами я не знаю. Но уже сейчас такая возможность есть в Румынии. А когда в Польше Aegis Ashore будут развернуты, к ним еще 24 добавится: 48 штук суммарно с дальностью две с половиной тысячи километров. Вы циркулем прочертите на карте радиус. Вы увидите, какие районы европейской части Российской Федерации попадают в зону покрытия этих ракет. Мы не можем игнорировать такую угрозу. Мы не можем принимать на веру то, что говорят американцы, что сейчас у них нет намерения подобного рода вооружения развертывать по программе Aegis Ashore", — подчеркивает замминистра российских иностранных дел Сергей Рябков.

У России и США остался только один договор о ядерных вооружениях. Есть опасения, что судьбу ДРСМД может повторить и договор СНВ-3 — о стратегических наступательных вооружениях. Он истекает через два года, и до сих пор американская сторона отказывается от переговоров по существу.

О бездоказательности обвинения в адрес России со стороны США еще в конце 2018 года подробно говорил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами на международном форуме добровольцев.

Он подчеркнул, что Вашингтон сам решил выйти из договора РСМД, а потом начал подыскивать объяснения такого шага.

"Решение принято давно, — подчеркнул Путин. – Только по-тихому. Они думали, что мы не заметим это. Но это же в бюджете Пентагона стоит разработка этих ракет! Только после этого американцы заявили о том, что они уходят. Следующим шагом начали искать, а на кого бы свалить? Самое простое и привычное для уха западного обывателя – виновата Россия. Это не так! Мы против нарушения этого договора. Если это произойдет, то соответствующим образом мы будем реагировать".

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