Бурея свободна: мощным взрывом реку вернули в привычное русло

На месте схода массивного оползня в Хабаровском крае военным удалось пробить протоку на реке Бурея. Поток хлынул по своему привычному руслу, и уровень воды начал снижаться. Десятки населенных пунктов спасены от затопления, которое угрожало им предстоящей весной.

Мощнейший взрыв — гриб поднимается на десятки метров над землей. Этот подрыв не только один из самых сильных, но и один из самых важных. Благодаря ему удалось высвободить Бурею из-под завалов. Такого раньше не делали нигде в мире. Чтобы пробить перемычку между проделанным каналом и верхним слоем воды, понадобилось 35 тонн тротила.

Освобожденная Бурея с огромной скоростью бежит по своему руслу, еще вчера заваленному колоссальным оползнем. Длина протоки — 160 метров, ширина — 35.

Бурея несется мимо остатков огромной горы из земли, камней, льда и снесенных деревьев, сравнимой по высоте с 20-этажным домом.

Расчистка будущего канала велась двумя бульдозерами и экскаватором. В операции участвовали 540 человек, 49 единиц военной и специальной техники. Всего с начала подрывных работ на Бурее использовано более 150 тонн тротила и подорвано 440 кумулятивных зарядов.

Взрывчатые вещества доставляют по специально проделанной грунтовке, на вездеходах. Дорога для проезда тяжелой техники проделана в сложной горно-лесистой местности длиной более 80 км. Теперь ею пользуются и местные жители. Здесь все работает точно как часы, и это уже дало необходимый результат.