США занесли кнут над Венесуэлой: Гуайдо не тянет на Обаму, только на Неуловимого Джо

Еще одной важной темой совещания, которое провел президент России Владимир Путин с члена Совбеза, стала Венесуэла. Как сообщили в пресс-службе Кремля, участники встречи подчеркнули недопустимость иностранного вмешательства. Еще одно государство — Италия наперекор Европарламенту — отказалось поддержать самопровозглашенного президента Гуайдо.

Попытки США запустить в Венесуэле ливийский сценарий устраивают в Евросоюзе не всех. Вслед за Турцией Италия стала второй страной НАТО, отказывающей Вашингтону в признании назначенного оттуда президента Боливарианской республики.

"Италия не признает Гуайдо, потому что мы абсолютно против того факта, что страна или группа третьих стран могут определять внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства и признано ООН", — подчеркнули в Риме.

Давят из-за океана и на Мадрид с Лиссабоном. По данным газеты El Pais, накануне попытки переворота в Венесуэле испанские дипломаты встречались с американцами в Госдепе. На Испанию и Португалию в этом вопросе в США возлагают большие надежды, требуют немедленно признать Гуайдо. Посол Венесуэлы просит коллег не поддаваться, обращаясь к Европарламенту.

"Европейский парламент не может ставить себя выше Совета Безопасности ООН. Важный вопрос — хочет ли ЕС сделать шаг, который приведет к гражданской войне в Венесуэле? Вот какой вопрос должен быть задан, а не о том, хочет ли Венесуэла изменить свою демократию и политическое устройство", — подчеркнула посол Венесуэлы в Евросоюзе Клаудиа Салерно.

Американские военные тем временем уже в Колумбии. Не пять тысяч солдат, как грозил Венесуэле Джон Болтон из своего блокнота, а пока что только один адмирал. Формально визит главы Южного командования США Крэйга Фоллера в колумбийский город Кукута связан с контролем за нелегальной миграцией. Но трудно отделаться от мысли, что поездка эта — занесенный над Каракасом кнут. Впрочем, Болтону кажется, что у него есть и пряник.

"Я желаю Николасу Мадуро и его высшим советникам долгой, спокойной пенсии, жизни на красивом пляже где-нибудь вдалеке от Венесуэлы. Они [Мадуро и советники] должны воспользоваться амнистией президента Гуайдо и покинуть страну. Чем раньше, тем лучше", — заявил Джон Болтон.

Но Николас Мадуро никуда из Венесуэлы уезжать не собирается. Наоборот, он активно ездит по стране, встречается с военными и лично берет на себя командование. Во время таких учений Мадуро сравнил трамповского советника по безопасности с персонажем популярного в Латинской Америке героя мексиканского сериала.

"Он выглядит как доктор Чапатин. Вышел с блокнотом, словно он снимается в сериале. Только посмотрите фото Чапатина и мистера Болтона", — предложил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Склочный врач и правда чем-то похож на Болтона.

- У вас есть пистолет? – интересуется доктор Чапатин из сериала у охранника.

- Разумеется, сеньор.

- Какого калибра ваш пистолет?

- Сорок пятого калибра! А что?

- Хочу понять, хорошо ли охраняется ваш банк, — поясняет доктор Чапатин. – Собираюсь вложить сюда все мои сбережения.

- А у вас много денег?

- А тебе зачем?

Настоящий Болтон тем временем достает нефтяников. После его разговора с представителями компании Citgo (дочка государственной PDVSA, которая поставляет нефть на американский рынок) на обратный курс в Мексиканском заливе лег танкер Horizon Aphrodite, направлявшийся в венесуэльский порт Хосе. О прекращении сотрудничества с PDVSA объявила и американская компания Valero Energy — ключевой в Соединенных Штатах потребитель углеводородов из Боливарианской республики.

Но венесуэльские нефтяники за Мадуро. В Каракасе они выходят на митинг в его поддержку.

Прошелся по улицам венесуэльской столицы и сам Хуана Гуайдо в белом халате врача, исписанном автографами пациентов. Он, видимо, пытался объяснить согражданам кто им доктор.

Очереди из желающих записаться на прием заметно не было. Акции вышли не такими многолюдными, как надеялась оппозиция, и Гуайдо сменил тактику. Собравшимся на пресс-конференцию в университете объявил, что за его семьей пришли полицейские, предложив всем сразу прогуляться до его дома. На месте, правда, никаких силовиков не обнаружилось. На крыльцо Гуайдо вышел с женой и дочкой. Образ борца с режимом без наличия дружной семьи считается не полным. Мобилизовали даже маму.

"Хуан — интеллигентный человек, добрый и работящий. Он не любит полутона. Он всегда здесь, как мы говорим, чтобы "любить и служить". Это его девиз", — заявила мама самопровозглашенного президента Хауна Гуайдо Норка дель Валье Маркес.

Национальная полиция Венесуэла всю историю с приходом к Гуайдо домой спецагентов назвала откровенным фейком. Сотрудников к самозванцу никто не отправлял.

В общем, как ни старается Гуайдо, а на Барака Обаму он пока не тянет. Ближайшее сходство с кем-то, кто имеет отношение к Америке, это неуловимый Джо. Который потому неуловим, что никто его не ловит.