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Ситуация на Украине 3 часа назад
Украинские диверсанты пытались взорвать железную дорогу и нефтебазу в ДНР
Киев, помимо пыток заключенных, не прекращает и подготовку диверсий. На территории ДНР удалось предотвратить масштабные теракты. Задержаны три человека. При них было более 40 килограммов взрывчатки. Среди целей — энергосистема, железная дорога, мост и нефтебаза.
В ходе следственного эксперимента Станислав показывает, как закладывал взрывчатку на железнодорожном перегоне под Иловайском.
"Закладывали вдоль рельсов коробочку с кнопкой. От нее провод, а на конце вибродатчик", — рассказывает задержанный Станислав Суровцев.
По задумке исполнителей и их кураторов из СБУ, должен был сойти с рельсов поезд. Следующий объект — опора ЛЭП. "Здесь поставили, на эту балку, и на противоположную ногу тоже", — показывает Станислав.
А это Юрий Иванов, который был старшим группы. Он прекрасно понимал, на что идет. Позади регулярное обучение подрывному делу на полигоне под Киевом. "Обучение было 3-4 дня. Оно периодическое было, примерно каждые полгода", — рассказывает он.
Третий задержанный — Андрей, единственный из троих житель ДНР. "Я доставал взрывчатку из тайника, сделанного Юрой, и на своей машине привозил. Прятал сначала в гараже, а потом сложил все в бочку и спрятал в выгребной яме у себя во дворе", — сообщил он.
Вот кадры изъятия взрывчатки. Более 40 килограммов пластида, а еще взрыватели, таймеры, детонаторы, вибродатчики и специальные провода. Целый арсенал. Всего этого хватило бы на целый ряд масштабных диверсий. Одной из целей был мост в Амвросиевке, чтобы лишить ДНР сообщения с Россией. Не успели.
"Я должен был в мессенджере сообщить, что конкретно сделано", — рассказывает Юрий.
Вот Андрей Гаррюс показывает свою машину, с помощью тайника в которой и переправлялся весь смертоносный арсенал. Добраться до тайника непросто — надо снять колесо и подкрылок, сделать это можно только в гараже. Но чем дальше, тем реже и неохотнее платили кураторы, при этом продолжая ставить все новые и новые задачи.
Самый громкий террористический акт группа должна была реализовать на территории макеевской нефтебазы. За забором лежат емкости с самыми разнообразными горючими материалами. Их десятки тонн. И все это должно было быть взорвано. Большого взрыва не получилось тогда по чистой случайности: поврежденная емкость оказалась пустой, и пожар быстро потушили.
"Была установлена причастность задержанных к серии диверсий и терактов на территории ДНР. Следствие продолжается. В отношении фигурантов возбуждено несколько уголовных дел по фактам преступлений, за которые законодательством ДНР предусмотрена высшая мера наказания", — сообщил заместитель начальника Центра общественных связей МВД ДНР Александр Бойко.
На вопрос, а стоило ли все это делать, задержанный Юрий отвечает: "Конечно, нет".
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