Конькобежцы Воронина и Румянцев завоевали серебро на этапе Кубка мира в Хамаре

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в норвежском Хамаре, россиянка Наталья Воронина заняла второе место в забеге на 3000 метров. Она уступила победительнице Мартине Сабликовой из Чехии 1,58 секунды. В тройке лучших оказалась и белорусская спортсменка Марина Зуева (+1,62).

У мужчин на дистанции 5000 метров серебро завоевал российский конькобежец Александр Румянцев. Он показал время 6 минут 19,249 секунды и проиграл лишь норвежцу Сверре Лунде Педерсену (6​​​.16,168). Бронзу взял канадец Тед-Ян Блумен (6.20,446).

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в норвежском Хамаре завершится 3 февраля.