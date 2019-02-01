Захарова – о Венесуэле, ДРСМД и смерти россиянина от пыток

Вашингтон максимально настроен на разрушение конституционного строя и смену власти в Венесуэле.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она назвала поддержку США лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, изменением конституционного строя.

Захарова подчеркнула, что Белый дом должен честно ответить американцам и народам Латинской Америки — куда бежать венесуэльцам, если в их стране начнется гражданская война? Дипломат отметила, что администрация США борется против нелегальных мигрантов на границе с Мексикой и одновременно поддерживает накал страстей в Венесуэле, не думая о том, что это породит приток желающих перебраться в Штаты.

Говоря о намерении Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Захарова сообщила, что Россия оставляет за собой право ответных действий.

Она назвала этот шаг американской стратегией по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах.

По мнению представителя МИД РФ, общественность страны должна уделить особое внимание смерти 45-летнего россиянина Валерия Иванова, который умер в тюрьме во Львове от пыток.

Иванов, который воевал на стороне республик Донбасса как доброволец, попал в плен 2 августа 2015 года. Все эти годы украинская сторона отказывалась его обменять, а 9 декабря 2018 года он умер в Дрогобычской исправительной колонии №40 Львовской области Украины, как показала экспертиза от ударов тупым предметом.