В Кабо-Верде 11 россиян задержаны за контрабанду 9,5 тонны кокаина

Одиннадцать российских моряков с судна ESER, шедшего под флагом Панамы, задержаны по обвинению в контрабанде наркотиков в Кабо-Верде. По предварительным данным, правоохранители нашли на борту девять с половиной тонны кокаина.

Российские дипломаты подтвердили факт задержания граждан РФ в порту Прая, куда следовавшее из марокканского Танжера судно зашло после смерти одного из моряков, уточняет РИА Новости.