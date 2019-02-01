Новости Происшествия

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1 февраля 201920:34

В Кабо-Верде 11 россиян задержаны за контрабанду 9,5 тонны кокаина

Одиннадцать российских моряков с судна ESER, шедшего под флагом Панамы, задержаны по обвинению в контрабанде наркотиков в Кабо-Верде. По предварительным данным, правоохранители нашли на борту девять с половиной тонны кокаина.

Российские дипломаты подтвердили факт задержания граждан РФ в порту Прая, куда следовавшее из марокканского Танжера судно зашло после смерти одного из моряков, уточняет РИА Новости.

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