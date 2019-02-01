Сборная России вышла в финал чемпионата мира по бенди

На чемпионате мира по хоккею с мячом в шведском Венерсборге состоялся полуфинальный матч между сборными России и Финляндии. Россияне без особых проблем добились победы над соперником со счетом 6:2 и вышли в финал, где, скорее всего, сразятся с хозяевами турнира.

У победителей дубль оформил Евгений Дергаев. Также отличились Максим Василенко, Алмаз Миргазов, Максим Ишкельдин и Артем Бондаренко. У проигравших мячи забросили Маркус Кумпуоха и Йими Хейнонен.

Соперником россиян станет победитель другого полуфинального матча между сборными Швеции и Казахстана. Их встреча состоится 1 февраля чуть позже.