Порошенко задекларировал почти 20 миллионов дивидендов

Президент Украины Петр Порошенко 1 февраля задекларировал полученные дивиденды и проценты на общую сумму в 19 миллионов 675 тысяч гривен.

Как передает "Интерфакс", эти данные опубликованы в Едином государственном реестре деклараций Украины.

Сообщается, что основные свои доходы глава государства получил от ПАО " Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал". Они составляют 18 миллионов 500 тысяч гривен.

Еще 1 миллион 125 тысяч гривен Порошенко выручил в Международном инвестиционном банке, акционером которого является.