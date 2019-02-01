Звонарева победила Касаткину и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

В четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации St. Petersburg Ladies Trophy россиянка Вера Звонарева сумела обыграть свою соотечественницу Дарью Касаткину, посеянную под третьим номером, в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:3) и вышла в следующий круг.

В полуфинале Звонарева сразится с хорватской теннисисткой Донной Векич, ранее взявшей верх над действующей победительницей турнира чешкой Петрой Квитовой со счетом 6:4, 6:1.

Напомним, что призовой фонд St. Petersburg Ladies Trophy превышает 820 тысяч долларов.