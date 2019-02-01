Генконсул РФ навестил Ирину Усок в американской тюрьме

Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников посетил задержанную российскую актрису Ирину Усок в тюрьме.

Об этом российское генконсульство проинформировало мировую общественность на своей странице в Facebook. Сообщается, что отечественные дипломаты предпринимают все усилия для облегчения положения россиянки и ее возвращения на родину.

Отмечается, что власти штата Нью-Джерси предъявили актрисе обвинение в вывозе за пределы США дочери без уведомления ее биологического отца. За это Усок грозит несколько лет тюрьмы.

Подчеркивается, что отец ребенка не был вписан в свидетельство о рождении дочери, но после отъезда россиянки из США написал заявление в полицию о "похищении" предполагаемой дочери. В итоге дочь Усок была передана властями США сестре предполагаемого отца, поскольку сам мужчина находился за границей.

Вначале Усок была помещена в тюрьму "Rikers Island Prison Complex" в Нью-Йорке, а затем была переведена за 110 километров – в "Ocean County Jail" в штате Нью-Джерси.

Ирина Усок родилась 28 июня 1976 года в Таганроге. В 1992-1994 гг. работа на местном телевидении ведущей музыкально-развлекательной программы.

В 1996-2000 училась в школе-студии имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени А.П. Чехова.

По окончании вуза была приглашена в театр "Содружество актёров Таганки" на роль Нины Заречной в спектакле по пьесе Чехова "Чайка". Параллельно участвовала в антрепризных спектаклях.