Новый флешмоб: замерзшие американцы замораживают одежду

На американском Среднем Западе аномальные холода, однако местные жители не унывают. Они запустили забавный флешмоб #frozenpants (замороженные штаны), в рамках которого публикуют в "Инстаграме" фото замороженной одежды, сообщает Kansas.com.

64-летний житель штата Миннесота Том Гроттинг рассказывает, что он придумал замораживать одежду и фотографировать ее еще в 2013 году. По словам мужчины, он сделал это от скуки, так как жизнь в холода замедляется.

Аномальные холода обрушились на Штаты в результате арктического циклона.