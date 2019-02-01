Мария Захарова о выходе США из ДРСМД: "Мы ответим!"

Если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Москва примет ответные действия, заявила в прямом эфире "60 минут" представитель МИД России Мария Захарова. Подобное поведение США — это стратегия по снятию с себя обязательств в различных сферах по международно-правовым договоренностям.

Захарова считает, что решение США о выходе из договора было сформировано заранее и сегодня просто презентовано. Ведь ответа на вопрос, что же послужило основной причиной для выхода США из ДРСМД, обязательного для исполнения двумя странами, так и не последовало. В то же время, США не предоставили ни одного весомого доказательства неисполнения Россией своих обязательств, кроме громких голословных заявлений.



"С одной стороны, мы слышим, что Россия якобы нарушила договор. При этом Россия повторяет, как мантру, одну и ту же фразу: Не могли бы вы нам предоставить какие-либо доказательства, того, как произошло нарушение? Потом вдруг появляется альтернативная точка зрения: Нет, это все не из-за России, это все Китай. Все цивилизованные страны начинают переговоры, где можно изменить, улучшить, дополнить, провести консультации, начать широкую дискуссию по этому вопросу. Но мы-то видели заранее сформированное решение администрации относительно выхода и разрыва этой договоренности, которая была просто презентована,"- пояснила дипломат.

Мария Захарова считает, что заветная мечта не только наших заокеанских друзей, но и некоторых пацифистов в нашей стране — все уничтожить!

"Это лишь одна часть общей американской концепции по разрыву и выходу из огромного количества международных договоренностей. Поэтому здесь вопрос не к вине России относительно нарушения этого Договора, а это стратегия США по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах", — заключила Захарова.