Тема:
Договор о РСМД 32 минуты назад
Мария Захарова о выходе США из ДРСМД: "Мы ответим!"
Если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Москва примет ответные действия, заявила в прямом эфире "60 минут" представитель МИД России Мария Захарова. Подобное поведение США — это стратегия по снятию с себя обязательств в различных сферах по международно-правовым договоренностям.
Захарова считает, что решение США о выходе из договора было сформировано заранее и сегодня просто презентовано. Ведь ответа на вопрос, что же послужило основной причиной для выхода США из ДРСМД, обязательного для исполнения двумя странами, так и не последовало. В то же время, США не предоставили ни одного весомого доказательства неисполнения Россией своих обязательств, кроме громких голословных заявлений.
"С одной стороны, мы слышим, что Россия якобы нарушила договор. При этом Россия повторяет, как мантру, одну и ту же фразу: Не могли бы вы нам предоставить какие-либо доказательства, того, как произошло нарушение? Потом вдруг появляется альтернативная точка зрения: Нет, это все не из-за России, это все Китай. Все цивилизованные страны начинают переговоры, где можно изменить, улучшить, дополнить, провести консультации, начать широкую дискуссию по этому вопросу. Но мы-то видели заранее сформированное решение администрации относительно выхода и разрыва этой договоренности, которая была просто презентована,"- пояснила дипломат.
Мария Захарова считает, что заветная мечта не только наших заокеанских друзей, но и некоторых пацифистов в нашей стране — все уничтожить!
"Это лишь одна часть общей американской концепции по разрыву и выходу из огромного количества международных договоренностей. Поэтому здесь вопрос не к вине России относительно нарушения этого Договора, а это стратегия США по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах", — заключила Захарова.
Ранее по теме
-
Сенатор Пушков: США разрушили ДРСМД и успокаивают евросоюзников32 минуты назад
-
Трамп предложил РФ заключить новый договор вместо ДРСМД2 часа назад
-
Америка развязала новую гонку вооружений: в ответ Россия показала ей свои "Искандеры"3 часа назад
-
Штаты заочно обвинили Россию в начале гонки вооружений5 часов назад
-
Трамп объявил о выходе США из Договора по РСМД6 часов назад
-
Последнее американское предупреждение. Штаты дали России полгода на спасение ДРСМД7 часов назад
Сейчас
Российскую актрису Усок, задержанную в США, освободили из-под стражи до 20 марта
Картина дня
-
США начали выход из договора о ракетах
- В деле Арашуковых появился еще один фигурант
- На перевал Дятлова отправят прокуроров
- Россиянин умер в украинской колонии от пыток
- В США задержана российская актриса
Самое читаемое
-
Мужчины расстреляли собак и их хозяина-инвалида
- Авиадебоширу, из-за которого пришлось посадить самолет в Сочи, грозит до 5 лет тюрьмы
- Умерла актриса Валентина Березуцкая
- Преступление века сорвалось из-за дорожных рабочих
- Мальчик от холода уже плакать не мог: малыша забыли на площадке
Вести.Экономика
-
Россия и Китай избавляются от госдолга США
- Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире
- Количество наличных денег в России выросло до нового рекорда
- Маркс: в США усиливаются антикапиталистические настроения
- В поиске долларов: "Газпром" выходит на международный рынок
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Новый Mercedes-Benz V-Класса: премьера и сроки для России!
- Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами
- Бюджетный кросс-хэтчбек Kia Rio получил клиренс почти в 20 см
- Проект "Рейндж Ровера" за 20 млн рублей похоронили
- Стартовало производство новой Toyota Corolla для России
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Инструкция: в какое время дня лучше принимать витамины
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Синдром Алисы в Стране чудес: что нужно об этом знать
Вести в 20.00
-
Америка развязала новую гонку вооружений
- Мощным взрывом Бурею вернули в привычное русло
- С Мишелем Леграном простились по православному обряду
Вести-Москва
-
На Сущевском валу водители подрались на проезжей части
- Запись детей в школы: в столице обошлось без ажиотажа
- Похищенная картина Куинджи вернулась в Третьяковскую галерею
- Устроившую два ДТП в Подмосковье модель Валерию Соколову лишили прав
- Забег по лесу, путешествие на Крайний Север или в Неаполь XVII века: столичная афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
- Отцом Прохора Шаляпина может быть его дед
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
В Москву пришло опасное потепление
- Недетские игры: чем занимал свой досуг экс-замглавы Росгеологии
- Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы
- Ограничение госпитализации в Москве опровергли
- Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся