В Индонезии влюбленных приговорили к избиению палками за объятия

18-летнюю пару из индонезийской провинции Ачех официально приговорили к избиению палками за объятия в общественном месте. Местные законы шариата запрещают любое проявление чувств на людях, сообщает Channel News Asia.

Молодого человека и девушку высекли публично у входа в одну из мечетей города Банда-Ачех. Провинившиеся получили по 17 ударов палками. По некоторым данным, до произведения наказания в исполнение пара провела несколько месяцев за решеткой.

Вместе с парнем и девушкой высекли 35-летнего мужчину, который посмел обнять свою 40-летнюю жену в магазине. Женщину бить не стали из-за того, что у нее не все в порядке со здоровьем.

В Ачехе принято побивать палками за внебрачные связи, гомосексуализм, азартные игры и употребление алкоголя.