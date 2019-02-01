КХЛ. "Торпедо" прервало семиматчевую победную серию "Локомотива"

В КХЛ состоялся единственный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата. В Нижнем Новгороде местное "Торпедо" принимало на своем льду ярославский "Локомотив". Нижегородские хоккеисты обыграли гостей в овертайме со счетом 3:2 и прервали победную серию "железнодорожников" из семи встреч.

В составе победителей дублем отметился Владимир Галузин. Еще одну шайбу забросил Эндрю Кэлоф. За ярославскую команду отличились Данила Юртайкин и Максим Осипов.

"Локомотив" располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 78 очков после 56 игр. В активе нижегородского "Торпедо" 57 баллов после 55 матчей. Нижегородцы идут седьмыми на Востоке.