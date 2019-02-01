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Перевал Дятлова 2 часа назад
60 лет тайне перевала Дятлова: Генпрокуратура решила поставить точку в деле
Тайну перевала Дятлова решили расследовать повторно спустя 60 лет. Об этом заявили в Генпрокуратуре. Точная причина загадочной гибели туристов на севере Свердловской области так до сих пор и неизвестна. В официальных материалах дела все ограничивается формулировкой "непреодолимая стихийная сила". За прошедшие годы трагедия обросла мифами и конспирологическими теориями. И вот теперь в этом деле решено поставить точку.
Уже больше шестидесяти лет Урал хранит тайну гибели группы Дятлова. За эти годы исследователи трагедии выдвинули около сотни версий. Среди них — встреча с инопланетянами, испытание секретного оружия, месть коренных народов за осквернение святынь. Точки над i решили расставить в Генеральной прокуратуре, решив проверить самые реальные гипотезы.
"75 версий мы намерены проверить с привлечением экспертов, как наиболее вероятные. Сегодня они так или иначе связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, который говорил бы в пользу этой версии. Это могла быть снежная лавина, снежная доска так называемая или ураган", — отметил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход в конце января 1959 года. Планировали подняться на вершины Отортен и Ойка-Чакур Северного Урала. Но туристы погибли в ночь с первого на второе февраля при загадочных обстоятельствах.
Поиски пропавших начались 16 февраля, когда стало понятно, что группа пропала. Столь долгое бездействие спасательных служб породило множество конспирологических версий. Среди них теория о том, что власти знали о гибели туристов уже в первые дни после трагедии. Масла в огонь добавила и анонсированная в СМИ презентация якобы сенсационного документа — записки прокурора Ивделя Василия Темпалова, датированной 15 февраля. Он якобы сообщает своему коллеге, что отправляется в Свердловск докладывать о ходе расследования.
"Первые тела нашли 26-27 февраля. В уголовном деле в разных допросах разные даты. Таким образом, прокурор Темпалов никак не мог 15 февраля выезжать с докладом по уголовному делу. И не выезжал. Прокуратура Свердловской области это проверила. Было с достоверностью с привлечением экспертов-психологов установлено, что прокурор ошибся цифрой в указании месяца", — поясняет Куренной.
Факт ошибки подтверждает ряд документов, полученных специалистами из разных архивов. Организаторы расследования намерены провести 9 экспертиз, чтобы установить, что именно произошло на перевале. Почему была распорота палатка, а туристов нашли в разных местах: кого без верхней одежды, а кого– с серьезными переломами?
"С первой судебно-медицинской экспертизой есть недосказанности. Будет повторная, которая сможет закрыть ряд белых пятен. Проведем психологическую экспертизу, рассмотрим их поведенческие реакции в нормальной и экстремальной ситуации. Собираем информацию по каждому из них. Мы опираемся на те сведения, которые смещены в средствах массовой информации, которые собрали честно исследователи", — добавляет начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.
В марте 2019 года представители прокуратуры вместе с сотрудниками МЧС и экспертами отправятся на место гибели туристов: там проведут ряд экспериментов. Все эти исследования должны, наконец, пролить свет на тайну гибели группы Дятлова.
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