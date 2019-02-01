"Йозеф, 27 лет, редактор": одинокий "Сталин" мечтает познакомиться

Немецкий журналист сходил на свидание, выдав себя за Сталина. Он опубликовал снимки молодого Иосифа Джугашвили в популярном приложении знакомств. Был ли отклик?

Пообщаться со Сталиным ни много ни мало в приложении для знакомств. Противоречиво, но отклик случился. Задумал и осуществил идею немецкий журналист Пауль Швенн. Все максимально просто: взял фотографию Сталина в молодости и добавил деталей в профиль. Имя Йозеф. Ему 27 лет. Согласно образу прототипа — старший редактор газеты "Правда" Российской социал-демократической рабочей партии. И даже переделал цитату советского лидера "Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается". В интерпретации журналиста получилось следующее: "Отношения приходят и уходят, но любовь остается".

Оказалось, что среди женской аудитории профиль не имел большой популярности. Но после настройки приложения и даже платной подписки анкета выстрелила среди мужской аудитории. Десятки, а то и сотни запросов на переписку. И тут самое время поговорить о выводах этого социального эксперимента.

"Это не Сталин задает какие-то признаки нестандартной ориентации и так далее. Проблема в том, что основная беда в развитых странах — это феминизация мужчин. Значительное число европейцев реагировали с позиции, скажем так, полумужественности или женственности. Идентичность мужественности, маскулинности серьезно просела. И сами же немцы провели саморазоблачающий эксперимент", — считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Среди тех, кто пытался наладить контакт с журналистом, который писал от имени Йозефа, были и те, кто откровенно пытался завести отношения, и те, кто распознал в вымышленной личности подлинную фотографию Сталина. После широкого освещения этой истории остается один вопрос — не произойдет ли подмены понятий и искажения исторической действительности?

"Идет некое переписывание истории для молодежи, — уверен PR-специалист Богдан Бехер. — Я считаю, что вредно. Молодежь будет говорить "Кто такой Сталин? А, это тот чувак с "Тиндера"!" Ну бред же! Какая польза социального эксперимента? Никакой".

Страничку Сталина уже не найти. После того, как история получила огласку из-за шквала как и запросов, так и негатива, ее удалили.