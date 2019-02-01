Трамп предложил РФ заключить новый договор вместо ДРСМД

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ему удастся заключить с Россией новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передает "Интерфакс", глава Белого дома заявил, что надеется на то, что "нам удастся собрать всех в большом и прекрасном кабинете", где и будет подписано соглашение.

Тем более что, по словам Трампа, проблема ракет средней и меньшей дальности сейчас касается большего числа государств, чем раньше.

Говоря о ДРСМД, американский президент подчеркнул, что не будут его соблюдать, если другая сторона его нарушает.

Как заявила ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, в случае, если США выйдут из Договора, Москва предпримет ответные действия.