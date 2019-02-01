Цукерберг разбогател за сутки на 6,2 миллиарда

34-летний основатель Facebook Марк Цукерберг за один день стал богаче на 6,2 миллиарда долларов. Это произошло после того, как компания опубликовала отчет за 2018 год. Несмотря на многочисленные скандалы, в которые компания была вовлечена в минувшем году, ее прибыль растет, сообщает Bloomberg.

В отчете "Фейсбука" за 2018 год говорится, что прибыль компании выросла на 39 процентов (до 22,1 миллиарда долларов), а размер совокупной выручки — на 37 процентов, до 55,8 миллиарда долларов.

Сразу после обнародования этих данных акции корпорации за день подскочили на 11 процентов, это крупнейший взлет бумаг "Фейсбука" с 2016 года.

Благодаря этому Марк Цукерберг поднялся до пятого месте в рейтинге богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index. В настоящий момент состояние бизнесмена оценивается в 65,6 миллиарда долларов.