Володин предложил Совету Европы вернуть 10 миллиардов

Вернуть России 10 миллиардов рублей взносов за 3 года, когда российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ, предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Эти деньги помогут решать проблемы российских граждан, подчеркнул он в программе "Мнение" на телеканале "Россия 24". Этой суммы достаточно для лечения орфанных заболеваний в стране, например.

Володин напомнил, что в 2014 году российскую парламентскую делегацию лишили права голоса из-за референдума в Крыму, на котором жители полуострова и Севастополя проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации. При этом Россия платила взносы полностью и в 2014 году, и в 2015 году, и в 2016 году. И даже в 2017 году Москва внесла треть суммы, отметил спикер Думы.

"Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему", — подчеркнул Володин.

Он подчеркивает, что российской делегации не дали возможности участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. А раз неучастие произошло не по вине российской делегации, то хорошо бы, если бы ПАСЕ вернула полученные деньги.



Москва, подчеркнул Вячеслав Володин, один из самых крупных плательщиков в бюджет Совета Европы – суммы платежей составляли 32,5 миллиона евро за четыре ежегодные сессии. До сих пор Россия не ставила вопрос о возврате взноса из-за порядочности. Сейчас, когда в ПАСЕ идет дискуссия вокруг участия российской делегации, то у Москвы есть повод поставить вопрос: давайте думать, как вы будете нам возвращать российские взносы?

Вячеслав Володин надеется, что на ближайших переговорах этот вопрос будет поднят.

Свое возвращение в ПАСЕ российская делегация связала с принятием поправок в регламент, которые не позволяют ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.В 2019 году Госдума проголосовала за то, чтобы в Брюссель не ехать и взносов Совету Европы не платить.