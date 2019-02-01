Машина оказалась на крыше легковушки после массового ДТП на северо-востоке Москвы

Пять легковых машин и маршрутка столкнулись напротив судебного участка на северо-востоке Москвы. Очевидец сняла видео последствия массовой аварии.

ДТП произошло в пятницу в первой половине дня у дома 32/5 по улице Коминтерна. На кадрах видно, что автомобили столкнулись "паровозиком", при этом белая иномарка от удара встала на нос, а ее задняя часть оказалась на крыше другой машины. Последней в очереди оказалась маршрутка.

Информации о пострадавших не поступало, хотя на записи видна прибывшая на место карета скорой помощи.