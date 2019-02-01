ЦСКА разгромил "Будучность" в матче баскетбольной Евролиги

В Москве завершилась встреча 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между столичным ЦСКА и черногорской "Будучностью". Хозяева паркета уверенно обыграли соперника со счетом 99:69 (28:20, 24:27, 20:14, 27:8).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 26 очков. У проигравших лучшим оказался Норрис Коул с 11 баллами.

В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги армейские баскетболисты занимают третье место, уступая лишь мадридскому "Реалу" и турецкому "Фенербахче". "Будучность" находится на 15-й позиции.