Студентов МГУ проверяют на причастность к изготовлению бомб

Правоохранительные органы проверяют пятерых студентов МГУ на причастность к изготовлению взрывного устройства, еще один аспирант ранее был задержан.

Об этом ТАСС рассказал информированный источник, знакомый с ситуацией, который подчеркнул, что все задержанные являются членами анархистской организации.

Собеседник агентства отметил, что задержанный аспирант приехал на учебу в Москву из Татарстана и на допросе признался, что в сентябре 2018 года несколько раз испытывал самодельное взрывное устройство в парке университета.

При обыске в его квартире был обнаружен арсенал оружия, следы взрывчатки, а также анархистская литература.

31 октября 2018 года Михаил Жлобицкий взорвал самодельную бомбу в здании управления ФСБ в Архангельске. В результате он погиб на месте, было ранено три сотрудника ФСБ. Позднее выяснилось, что террорист являлся анархистом.