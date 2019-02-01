Экс-тренер "Спартака" Пилипчук возглавил минское "Динамо"

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук, в последнее время работавший в грозненском "Ахмате", принял приглашение минского "Динамо". Новый наставник минчан определится со своим штабом чуть позже.

О назначении Романа Пилипчука на должность главного тренера команды сообщил официальный сайт белорусского клуба. 51-летний украинский специалист сменил на посту Сергея Гуренко, который возглавлял динамовцев на протяжении двух последних сезонов.

Напомним, что ранее у Пилипчука не сложились отношения с теперь уже бывшим главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой. Украинский специалист ушел из столичного клуба и перебрался в грозненский "Ахат", где он занимал должность ассистента наставника клуба Рашида Рахимова.