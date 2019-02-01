Пенс угрожает положить конец диктатуре Мадуро

Вице-президент США Майкл Пенс призвал положить конец диктатуре Николаса Мадуро.

Выступая на митинге в Майами, он сказал, что нет времени для диалога, "настало время для действий". США и дальше продолжат оказывать экономическое и политическое давление на правительство Венесуэлы, передает ТАСС.

"Мадуро должен уйти, ему лучше бы не испытывать решимость Соединенных Штатов", — подчеркнул он.

Также Пенс заявил, что "настало время для того, чтобы освободить Венесуэлу от кубинского влияния" и обвинил Кубу в том, что именно она "является империалистом в Западном полушарии".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали США, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Австралия, Канада, Израиль и другие страны.