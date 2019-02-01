В Подмосковье молодой человек погиб под колесами электрички

Электропоезд сбил в Московской области молодого человека, который переходил пути в неустановленном месте.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по

Центральному федеральному округу.

Отмечается, что 25-летний мужчина был смертельно травмирован электричкой сообщения Лобня – Можайск в тот момент, когда переходил через железнодорожные пути в районе станции "Отрадное" Белорусского направления.

На месте трагедии работают сотрудники транспортной полиции, устанавливая детали случившегося.