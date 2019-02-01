Футболист сборной Колумбии Барриос официально стал игроком "Зенита"

Санкт-петербургский "Зенит" объявил о переходе полузащитника аргентинской "Бока Хуниорс" и сборной Колумбии Вильмара Барриоса в стан сине-бело-голубых. Соглашение с новичком команды рассчитано на четыре с половиной года.

Как сообщает официальный сайт питерского клуба, 25-летний колумбиец присоединился к "Зениту", который находится на сборах в Испании, вечером 1 февраля и уже провел первое занятие под руководством Сергея Семака.

Отметим, что Барриос сыграл девять матчей за сборную Колумбии, в том числе три встречи на чемпионате мира в России.