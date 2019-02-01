Форвард сборной Ирана Азмун подписал контракт с "Зенитом"

Нападающий сборной Ирана и казанского "Рубина" Сердар Азмун принял решение продолжить карьеру в санкт-петербургском "Зените". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Срок соглашения с иранским форвардом рассчитан на 3,5 года.

В чемпионате России Азмун провел пять полных сезонов, приняв участие в 154 играх. На счету иранца 42 гола. Также он сыграл 46 встреч за сборную Ирана и отличился в них 28 раз.

На завершившемся Кубке Азии по футболу Азмун забил четыре мяча, став лучшим бомбардиром своей команды.